Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçika’da sokağa çıkma yasağı

’da sokağa çıkma yasağı

Tüm dünyada olduğu gibi 'da da yeni tip korona virüs vaka ve ölüm sayısında artış yaşanıyor. Bu kapsamda tedbir almayı planlayan Belçika hükümeti, ülkede itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:24 Son Güncelleme: 16.10.2020 21:27 ABONE OL
Belçika’da sokağa çıkma yasağı

Belçika'da son günlerde artan koronavirüs (KOVID-19) vakaları nedeniyle hükümet, yeni tedbirler alma kararı aldı. Bu kapsamda ise sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İYİ HABER GÖREMEYECEĞİZ"


Croo, "Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz. Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz" dedi. Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.

Avrupa salgında yine zirvede Kan grubu 0 olanda Kovid riski daha az

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika’da sokağa çıkma yasağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA