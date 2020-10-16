Belgrad’da kültür diplomasisi hızlandı

Türkiye'nin kültürel diplomasi çalışmalarını yoğunlaştırdığı Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da 27 ülkenin Büyükelçi eşleri Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü Belgrad Müdürlüğü'nün çalışmalarının tanıtıldığı programda ebru sanatı tecrübesi de yaşayan Büyükelçi eşleri Türk kültürünü yakından görme imkanı buldu. Türkiye'nin tanıtımı için bu kez farklı bir çalışma yapmak istediklerini belirten Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç "Türkiye'yi yurtdışında en iyi tanıtan kurumlardan biri olan Yunus Emre Enstitüsünün deneyimlerinden yararlandıklarını" ifade etti. Belgrad Yunus Emre Enstitüsü görevlilerinin gelenseksel ebru sanatı ile ilgili sunum yaptığı organizasyonda, Büyükelçi eşlerinin çalışmaları ise renkli görüntülere sahne oldu.