‘Rusya ve Şam rejimi İdlib’de savaş suçu işledi

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı. BBC'nin haberine göre raporda, Beşar Esad ve Rus lider Vladimir Putin dahil 10 Suriyeli ve Rus yetkiliye yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı. Rapora göre, Suriye ile Rusya'nın, Nisan 2019-Mart 2020 dönemindeki saldırılarında en az 224 sivil hayatını kaybetti. Bu dönemde 46 hava ve kara saldırısında sivillerin hedef alındığı ve bu sayının aynı dönemde sivillere yönelik toplam saldırıların sadece bir kısmı olduğu belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü "Saldırılar açıkça savaş suçuydu. İnsanlığa karşı suç kapsamına girebilirler" dedi ve yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.