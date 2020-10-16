Son Dakika | DSÖ: Bu ilaç işe yaramıyor… Aynı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 ay önce işe yarayan tek ilaçtı!

DSÖ'den kafa karıştıran bir koronavirüs raporu daha geldi. DSÖ'ye göre, şimdiye kadar remdesivir, koronavirüs için spesifik etkilere sahip görünen tek ilaçtı ve defalarca "umut verici etkileri olduğu" açıklanmıştı. Aynı zamanda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Covid-19 Acil Kullanım İznine sahip tek ilaç remdesivirdi. DSÖ'nün yeni çalışması, remdesivir ve kullanıma uygun hale getirilmiş üç farklı ilacı inceledi: hidroksiklorokin, lopinavir ve ritonavir ve interferonun HIV kombinasyonu. DSÖ, hiçbirinin hastaların daha uzun yaşamasına veya hastaneden daha erken çıkmasına yardım etmediğini söyledi.
Yeni yayınlanan DSÖ çalışmasının sonuçları, hakemli bir tıp dergisinde henüz yayınlanmadı. Ancak DSÖ bunları baskı öncesi incelenmesi için bir dergiye gönderdi.
İşte, DSÖ'nün bugüne kadar ilaçlar ve önlemler ile ilgili yaptığı açıklamalar ve yayımlanan son çalışmanın çarpıcı detayları...
DSÖ'NÜN MASKE SİCİLİ: SADECE HASTALAR TAKSIN
DSÖ, koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 salgınının üçüncü ayında yaptığı resmi açıklamada, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yapmıştı.
SADECE 60 GÜN SONRA DSÖ: HERKES MASKE TAKSIN
DSÖ, resmi internet sitesinde yayımlanan KOVİD-19 kılavuzunda, sağlıklı olsun olmasın herkesin maske takması gerektiğini söylemişti. Maske, ilaç, hastalığın belirtileri ve yayılma hızı ya da algoritması konusunda DSÖ'nün keskin görüş dönüşleri ve bilgilendirme makalelerinde yayınladığı birbirine zıt bilgiler sık sık gündeme geliyor.
DSÖ ve kuruluşun tüm tavsiyelerine mutlak destek veren bazı doktorlar, bilgilendirme ve kurallardaki bu değişimi "virüs hakkında yeterli araştırma olmamasına" bağlıyor. Örneğin, sadece hasta olanların değil de herkesin maske takması gerektiğini söyleyen DSÖ ve doktorlar, bunun nedenini "belirtisi olmayanların da hastalığı bulaştırabilme ihtimaline" bağlıyor. Bir senesini doldurmak üzere olan salgında 39 milyonu aşkın vaka ve 1 milyonu aşkın ölüm olmasına rağmen, ne maske, ne hastalığın hangi şartlarda bulaştığı konusunda tatmin edici ve mutlak klinik bilgi bulunmuyor.
KÜRESEL MEDYA VE SOSYAL MEDYA KURULUŞLARI TARAFINDAN UYGULANAN ENDİŞE VERİCİ SANSÜRLER
Sadece günler içinde bilgilerin hızla değişmesi, uluslararası kuruluşlar tarafından zaman içinde yanlışların doğru, doğruların yanlış ilan edilmesine rağmen, anlık bilgilendirmelere eleştirel yaklaşmak, ne sosyal medyada, ne de küresel medyada mümkün değil. YouTube ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları, bilgilerin dinamik olmasına rağmen katı kurallar uygulamakta. Bu uygulamaların en büyük örnekleri arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın hakkındaki tweetlerinin silinmesi yer alıyor. Trump, yaptığı açıklamaları doktorlarına dayandırmasına rağmen medya otoriteleri tarafından "yanıltıcı bilgi olarak" kabul ediliyor.
SON BİLGİ DEĞİŞİMİ: REMDESİVİR İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA
Remdesivir ilacı ile ilgili DSÖ tarafından yapılan son çalışma oldukça dikkat çekici. CNN International'ın paylaştığı çalışma, 30 ülkede 11.000'den fazla koronavirüs hastasını kapsıyor. Uluslararası araştırmacılar ekibi, "Protokol, düzinelerce ülkede potansiyel olarak aşırı stresli yüzlerce hastaneyi kapsayacak şekilde tasarlandığını" söyledi. Bulgularını tıbbi bir dergiye gönderdiklerini söylediler.
Deneme, ilaçların mortalite, ventilasyon ihtiyacı ve hastanede kalış süresi üzerindeki etkisi hakkında kesin kanıtlar ortaya koydu.
DÖS yaptığı açıklamada, "Çalışmadaki her bir ilaç için, ölüm oranı üzerindeki etki hayal kırıklığı yaratacak şekilde taviz vermiyordu" dedi.
Diğer bazı çalışmalar, sıtma önleyici bir ilaç olan hidroksiklorokinin, HIV ilaç kombinasyonunu inceleyen birkaç çalışmada olduğu gibi, koronavirüs hastalarına hiçbir yararı olmadığını bulmuştu.
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