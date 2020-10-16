Son Dakika | DSÖ: Bu ilaç işe yaramıyor… Aynı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 ay önce işe yarayan tek ilaçtı!

DSÖ'den kafa karıştıran bir koronavirüs raporu daha geldi. DSÖ'ye göre, şimdiye kadar remdesivir, koronavirüs için spesifik etkilere sahip görünen tek ilaçtı ve defalarca "umut verici etkileri olduğu" açıklanmıştı. Aynı zamanda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Covid-19 Acil Kullanım İznine sahip tek ilaç remdesivirdi. DSÖ'nün yeni çalışması, remdesivir ve kullanıma uygun hale getirilmiş üç farklı ilacı inceledi: hidroksiklorokin, lopinavir ve ritonavir ve interferonun HIV kombinasyonu. DSÖ, hiçbirinin hastaların daha uzun yaşamasına veya hastaneden daha erken çıkmasına yardım etmediğini söyledi.

Yeni yayınlanan DSÖ çalışmasının sonuçları, hakemli bir tıp dergisinde henüz yayınlanmadı. Ancak DSÖ bunları baskı öncesi incelenmesi için bir dergiye gönderdi.

İşte, DSÖ'nün bugüne kadar ilaçlar ve önlemler ile ilgili yaptığı açıklamalar ve yayımlanan son çalışmanın çarpıcı detayları...