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Son dakika haberi: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eylem! 'a gidip sözde soykırım anıtını ziyaret etti

Son dakika haberi... ,'dan provokatif bir eylem daha geldi. Türkiye ve Yunanistan arasında ’deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ’a gitti.Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:53 Son Güncelleme: 16.10.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eylem! Ermenistan'a gidip sözde soykırım anıtını ziyaret etti

Yunan yetkililer, bölgede Türkiye karşıtı provokatif adımlarına bir yenisini ekledi.Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti.

İLK DURAĞI SÖZDE SOYKIRIM ANITI OLDU

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.

Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere alandan ayrıldı.

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Son dakika haberi: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eylem! Ermenistan'a gidip sözde soykırım anıtını ziyaret etti
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