Son dakika haberi: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif eylem! Ermenistan'a gidip sözde soykırım anıtını ziyaret etti

İLK DURAĞI SÖZDE SOYKIRIM ANITI OLDU

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.

Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere alandan ayrıldı.