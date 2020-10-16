Son Dakika Haberleri: Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Koronavirüs (Covid-19) hastaları için oldukça kritik düzeyde..."

İki farklı ülkede yapılan yeni araştırmalara göre corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı hakkında son dakika detaylar ortaya çıktı. 0 kan grubunun diğerlerine göre koronavirüsü ile enfekte olma riski çok daha düşük. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yine bu kan grubundaki insanlar diğer kan gruplarına göre hastalığı daha hafif atlatıyor. Peki, kan grubunuzun yoğun bakımda kalma ve hastalığa yakalanma oranı ne kadar? İşte, KOVİD-19 ile mücadeleye ışık tutacak veriler...

Çarşamba günü yayınlanan iki araştırmaya göre, kan grubu 0 olan insanların bünyesi Covid-19'a karşı daha güçlü olabilir. Aynı zamanda bu kan grubu hastalığı daha hafif atlatabilir. Uzmanlar, kesin bir kanıya varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.