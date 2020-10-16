Yunan balonu böyle söndü

Yunanistan'daki bazı haber sitelerinde "Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) tespit edilemediği"ne yönelik iddialar yer aldı. Yunan kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, TSK'nın deniz karakol uçakları ve helikopterleri tarafından tespit edilemediği" ileri sürüldü. Ayrıca Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği de iddia edildi.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

"Görünmez" olduğu öne sürülen Yunan denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri'nce kesintisiz takip edilen denizaltılar, periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

Denizaltıların hem gece hem gündüz görüntü kayıtlarının olması dikkat çekti.



SINIRA SAĞIR EDEN SİLAH

Öte yandan Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere, güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı sınır bölgesine yerleştirdi. Uzun Menzilli Aktif Uyarıcı (LRAD) sistemleri, Türk-Yunan sınırındaki polis teşkilatına teslim edildi. ANKARA



YİNE ATİNA YİNE YALAN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere Türkiye hava sahasından üst uçuş izni talep edildiğini belirten Aksoy, "Bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağa da izin verilmiştir" açıklamasında bulundu. ANKARA

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