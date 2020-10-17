Deralı muhalif lidere suikast

Suriye muhalefetinin eski lideri Edhem Ekrad'ın geçtiğimiz yıllarda ölen muhaliflerin cesetlerini istemek amacıyla Şam'a doğru yola çıktığı sırada ülkenin güneyindeki Dera'da uğradığı suikast sonucu öydüğü bildirildi. Kaynaklar, saldırıda iki eski muhalif lider Ahmed Faysal el-Mahamid ile Revatib Ahmed el-Ekrad'ın yanı sıra onlara eşlik eden iki kişinin daha öldürüldüğünü aktardı.Dera'da geçen ay 21'den fazla suikast gerçekleştirildi. Dera'da Şam karşıtı gösteriler ise sürüyor. Dün cuma namazı sonrası bir araya gelenler rejim ve İran karşıtı sloganlar attı.