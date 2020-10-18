Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese rağmen cephenin farklı yönlerinde top ve havanlar kullanarak sivil halkı hedef almasına tepkiler sürerken Dünya Azerbaycanlılar kongresi Başkanı Dr.Asıf Kurban ''Ermenistan bölgenin kanser hücresi gibi'' dedi.



Kurban, Ermenistan ordusunun son saldırısı ve Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla SABAH'a yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

''Ermenistan gece vakti, insanlar uykudayken yasaklanmış olan balistik füze ve misket bombası ile saldırıp çocuklarımızı öldürdü.30 dan fazla masum insan hayatını kaybetti.





İnsanlık adına Ermenistan suç işlemekte ve suçu da işlemeye devam etmektedir. Amacı Azerbaycan halkına korku hissi vermek, fakat Anlamıyorlar ki, Azerbaycan halkı bu konuda kararlı ve işgal olmuş topraklarını kurtarmakta kararlı.



Halkımız, Biz Bizim olanı istiyoruz, diyor. Evlerinden göçe zorlanmış insanlarımız artık evlerine dönmek ve insanca yaşamak istiyor. Halkımız artık bir otuz yıl daha beklemek istemiyor."





"İSTİYORLAR Kİ AZERBAYCAN DA SİVİLLERE SALDIRISIN"



Dr.Asıf Kurban, ''Ermenistan'ın sivillere saldırmasının bir diğer yönü de bölgeyi ateşe atmak istemesidir. İstiyorlar ki, Azerbaycan'da onlar gibi Ermenistan'daki sivil halka saldırsın, fakat bu bizim tarihimizde yok, ordumuz hiçbir zaman sivil halka saldırmadı ve saldırmayacak.



Beklentileri Kollektif Antlaşma gereği Rusya'yı bölgeye müdahil etmek. Ermenistan Bölgeyi ateşe atmak için her yolu deniyor. Birkaç gün önce Nahçıvan bölgesine de füze saldırısı yaptı. Kaybediyorlar ve şaşkınlar, sağa sola saldırıyorlar. Sivil öldü veya çocuklar öldü gibi kavramlardan ve insanlıktan anlamayan Ermenistan için normal. Ama ölen sivillerimizin hesabı bir gün onlara sorulacak.





Biz inanıyoruz ki, Şanlı Azerbaycan Ordusu topraklarımızı işgalden kurtaracak. Azerbaycan'ın tarihi toprakları, kendi toprakları işgalcilerden temizlenecek ve adalet o zaman yerini bulacaktır'' diye konuştu.

Dr. Kurban ''Bugün, 18 Ekim 2020 tarihi Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 29. Yıl dönümüdür. 1991 yılı 18 Ekiminde bağımsız oldu ve bağımsız Azerbaycan devletinin 1918-1920 yıllarında var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yasal halefi olduğunu kabul edilmiştir. Azerbaycanımızı Tebrik ediyorum. Daim Yaşa Azerbaycan, Sen Çok Azerbaycan diyorum'' dedi.