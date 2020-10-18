Fransa’da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası

İngiltere'den sonra Fransa'da da vaka sayılarında artış yaşandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor.

SON 24 SAATTE 29 BİN VAKA

Ülkede son 24 saatte 29 bin 837 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 897 bin 34'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 696 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 477 olduğu aktarıldı.

Koronadan değil polisten korktular

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi