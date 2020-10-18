Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası

’da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası

İngiltere'den sonra 'da da yeni tip korona virüs (KOVID-19) vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandı. Son 24 saatte Fransa'da 29 bin 837 kişide vaka tespit edildi. BU sayılarla birlikte toplam vaka sayısı 897 bin 34’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:08 Son Güncelleme: 18.10.2020 23:12 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası

İngiltere'den sonra Fransa'da da vaka sayılarında artış yaşandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor.

SON 24 SAATTE 29 BİN VAKA

Ülkede son 24 saatte 29 bin 837 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 897 bin 34'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 696 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 477 olduğu aktarıldı.

Koronadan değil polisten korktular Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA