İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 982 yeni vaka tespit edildi

Avrupa'da korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, son 24 saatte 16 bin 982 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 722 bin 409'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 646'ya yükseldi.

13 EKİM'DEN BU YANA VAKA SAYISI 15 BİNİN ALTINA DÜŞMEDİ

Hükümet verilerine göre, İngiltere'de günlük vaka sayısı 3 Ekim tarihinde hızlı bir sıçrayış göstererek 10 binlere yükselirken, 13 Ekim tarihinden bu yana vaka sayısı 15 binin altına düşmedi. Bir gün öncesine göre vaka sayısı 811 kişi artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünden bugüne 83 kişi azaldı.



İngiltere hükümetinin Bilimsel Danışmanı Jeremy Farrar yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmasını önlemek için 3 haftalık bir ulusal tecrit uygulanması gerektiğini aktardı. Ulusal tecritten kaçınmayı tercih eden ve yerel kısıtlamaları ağırlaştıran İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aksine Farrar, mevcut bölgesel önlemlerin etkili olmayacağını belirtti.

"KARAR ACİLEN UYGULANMALI"



Farrar, "Mevcut kademeli kısıtlamalar, virüsün bulaşma oranlarını yeterince düşürmeyecek ve yayılmaya devam etmesini engellemeyecek" ifadelerini kullanırken, "Doğru mali destek seviyeleriyle birlikte ulusal olarak artırılmış üç haftalık kısıtlama dönemi, kıştan önce sıfırlama yapmamıza, iletimi durdurmamıza, sağlık hizmetlerini korumamıza ve test-izleme-izolasyon sistemlerini tamamen işlevsel hale getirmemize izin verecek" dedi. Farrar, hükümet tarafından bu kararın acilen uygulanması gerektiğini belirterek, ertelemenin krizi daha da kötüleştireceğini ve uzatacağını vurguladı.

Koronadan değil polisten korktular

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi