Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün bir gösteri düzenlendi. Şehrin meydanlarında toplanan Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı gösteri düzenledi.

PKK YANDAŞLARI DA ERMENİSTAN BAYRAKLARINI ALARAK PROTESTOYA KATILDI

Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti. Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.

PKK'YA AİT BEZ PARÇALARI AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE

Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti. CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

'AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE MÜDAHALE' ÇAĞRISI YAPTILAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

ELYSEE SARAYI'NA YÜRÜDÜLER

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü. Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Vakalar 40 milyona dayandı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Ankara ile diyalog kurmaya ihtiyaç var