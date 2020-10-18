Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın ortak gündemi olaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok bilimsel araştırmanın da konusu olmuş durumda. Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19'un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.