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haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 birleşince atlatılamıyor

Dünya salgını ile mücadele ederken pandemi konusunda haberler de gelmeye devam ediyor. ile ilgili yaplan son araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda uzun süren corona virüsün vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:49 Son Güncelleme: 18.10.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile yapılan son araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre uzun süren corona virüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürüldü. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan () salgını dünyanın ortak gündemi olaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok bilimsel araştırmanın da konusu olmuş durumda. Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19'un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.

Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

Söz konusu belirtiler arasında;

nefes darlığı

kronik yorgunluk

Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

"beyin sisi"

kalıcı organ hasarı

kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.

Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

SEMPTOMLARIN LİSTESİ ÇOK UZUN

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Dr.Elaine Maxwell, "Semptomların listesi çok uzun. Vücudun ve beynin her bölümünü içerebilir" dedi. Maxwell ayrıca, uzun süreli semptomları deneyimleyen kişi sayısının pandemi sürdükçe artacağı uyarısında bulundu.

Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor

Geçtiğimiz dönemde yapılan başka bir araştırma uzun erimli Covid hastalarının teşhisten aylar sonra virüs kapmadan önceki sağlıklı hallerine dönmekte zorlandığını ortaya koymuştu.

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Son dakika haberi: Corona virüste çarpıcı araştırma! 4 sendrom birleşince atlatılamıyor
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