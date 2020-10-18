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Son dakika haberi:Ateşkesi ihlal eden 'dan alçak saldırı! Azerbaycan ordusu önledi

Dün ilan edilen insani ateşkese rağmen ordusu saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde top ve havanlar kullanarak durumu gerginleştirdiği belirtildi. Ermenistan ordusunun Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, Azerbaycan ordusunun bu saldırıları önlediği kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika haberi:Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan ordusu önledi

Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese rağmen düzenlediği saldırıların, Azerbaycan ordusunca önlendiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde top ve havanlar kullanarak durumu gerginleştirdiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, Azerbaycan ordusunun bu saldırıları önlediği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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Son dakika haberi:Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan ordusu önledi
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