Yunanistan’dan şimdi de insanlığa duvar

Göçmenlerinteknelerini batıran, döven, soyan ve yüksek ses işkencesine başvuran Yunanistan şimdi de insanlığa duvar örüyor. Yunanistan, göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemek için 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına Ferecik bölgesinde başladı.Çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi. Miçotakis'in ziyareti öncesinde bölgeye giden Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, hazırlıkları teftiş etti. Metal çitin, mevcut çit gibi sürekli olmayacağı, ilk 9 km'lik bölümü Ferecik'in Petalo bölgesine; sonraki 15 km'nin ise Çirozi alanını kapsayacak şekilde 2,5 km de Nea Egnatia bölgesine yerleştirileceği belirtildi. Atina yönetimi Meriç (Evros) sınır bölgesine de göçmenlere karşı güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirmişti.