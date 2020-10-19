BM’nin İran’a silah ambargosu kalktı

İRAN Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtildi. BM tarafından 2007'den bu yana İran'a uygulanan silah ambargosu dün itibariyle sona erdi. Açıklamada, "ABD rejiminin çabalarına meydan okuyarak 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası toplum için önemli bir gündür " denildi. İran'ın bu günden sonra (dün itibariyle) silah alıp satabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir" denildi.ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı. Ancak ABD'nin yaptırım kararalrına AB ülkeleri ve Rusya karşı çıkmıştı. İran ise Avrupa'dan beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini kademeli durdurmuştu.