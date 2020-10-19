Ölen adamı maaşı için bankaya götürdü

Brezilya'da bir kadın, 12 saat önce ölen yaşlı adamı emekli aylığını çekebilmek için bankaya götürdü. Polis raporuna dayandırılan habere göre, Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas kentinde ismi açıklanmayan bir kadın, kısa bir süre önce ölen 92 yaşındaki adamın karısı gibi davranarak banka şifresini değiştirmeye çalıştı. Ancak yetkililerin yeni şifre için kart sahibinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine kadın, adamı tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü. Adamın hareketsizliği banka çalışanlarının dikkatini çekti. Kadının "Kendini iyi hissetmiyor" şeklindeki cevabı üzerine yetkililere haber verildi. Adamın 12 saat önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.