Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Evlenme vaadiyle kandırılan 18 yaşındaki bir kız, gittiği köy evinde adeta dehşeti yaşadı. Comilla'nın Burichang Upazila şehrinde bir genç kızın kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı bildirildi. Yerel haber siteleri, yaşanan olayı son dakika haberi olarak duyururken, kısa bir süre sonra olay polis tarafından da doğrulandı. Mağdur kızın ailesi, kızlarının kiminle evleneceğini görmek için köye gittiklerinde gerçeği öğrendiler. Polis karakolunda ifade veren aile, Cumartesi günü kızı görmeye gititklerinde tecavüzcünün annesi tarafından kızlarının saldırıya uğradığını ve işkence gördüğünü söyledi.

4 SAPIK TUTUKLANDI

Polis, Kadına ve Çocuğa Şiddeti Önleme Yasası uyarınca açılan dava sonrasında olaya karışan dört kişiyi tutukladı.

İşte, yaşananlara ilişkin detaylar...