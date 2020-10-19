Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Evlenme vaadiyle kandırılan 18 yaşındaki bir kız, gittiği köy evinde adeta dehşeti yaşadı. Comilla'nın Burichang Upazila şehrinde bir genç kızın kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı bildirildi. Yerel haber siteleri, yaşanan olayı son dakika haberi olarak duyururken, kısa bir süre sonra olay polis tarafından da doğrulandı. Mağdur kızın ailesi, kızlarının kiminle evleneceğini görmek için köye gittiklerinde gerçeği öğrendiler. Polis karakolunda ifade veren aile, Cumartesi günü kızı görmeye gititklerinde tecavüzcünün annesi tarafından kızlarının saldırıya uğradığını ve işkence gördüğünü söyledi.
4 SAPIK TUTUKLANDI
Polis, Kadına ve Çocuğa Şiddeti Önleme Yasası uyarınca açılan dava sonrasında olaya karışan dört kişiyi tutukladı.
İşte, yaşananlara ilişkin detaylar...
Davanın sanıklarından Samiul Basir'in 18 yaşındaki mağdur kızı 12 Ekim'de diğer sanık Hridoy ile birlikte kaçırdığı bildirildi.
Tecavüz mağdurunun ailesi, onu Comilla'nın Araiora köyündeki bir eve götürdüklerini ve Basir'in kızlarına altı gün tecavüz ettiğini iddia etti.
17 Ekim'de sanık Basir, mağdur kıza evlenme sözü vererek yaşadığı yere yakın bir köy evine götürdü.
Kızın ailesi de ilk başlarda bu evliliğe rıza gösterdiler. Ancak kızın ailesi kızlarını görmeye gittiğinde, Basir'in annesi Lipi Akter, kızı feci şekilde dövdü ve ailesinin yanında mağdur saçını kesti.
Daha sonra, kızın ailesi Basir, Hridoy, Lipi isimli sanıklara karşı bir dava açtı. Burichang karakolundan sorumlu memur Mozammel Haque yaşanan olayı doğruladı:
"Pazar günü erken saatlerde dört kişiyi tutukladık. Onları mahkemeye sunduktan sonra, kefalet başvuruları reddedildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler."