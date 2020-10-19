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: Köy evinde dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Ülke, geçtiğimiz hafta yaşanan bu korkunç olay ile ilgili haberini konuşuyor. Evlenme vadiyle kandırılan 18 yaşındaki kız günlerce dehşeti yaşadı.  Kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı iddia edilen kızın ailesi kızlarını görmeye gittiğinde, sapığın annesi kıza işkence yapmaya başladı ve ailesinin yanında saçını kesti. İşte, genç kızın yaşadıkları ve olay hakkında polis tarafından verilen bilgiler…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:06 Son Güncelleme: 19.10.2020 15:17 ABONE OL
Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Evlenme vaadiyle kandırılan 18 yaşındaki bir kız, gittiği köy evinde adeta dehşeti yaşadı. Comilla'nın Burichang Upazila şehrinde bir genç kızın kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı bildirildi. Yerel haber siteleri, yaşanan olayı haberi olarak duyururken, kısa bir süre sonra olay polis tarafından da doğrulandı. Mağdur kızın ailesi, kızlarının kiminle evleneceğini görmek için köye gittiklerinde gerçeği öğrendiler. Polis karakolunda ifade veren aile, Cumartesi günü kızı görmeye gititklerinde tecavüzcünün annesi tarafından kızlarının saldırıya uğradığını ve işkence gördüğünü söyledi.

4 SAPIK TUTUKLANDI

Polis, Kadına ve Çocuğa Şiddeti Önleme Yasası uyarınca açılan dava sonrasında olaya karışan dört kişiyi tutukladı.

İşte, yaşananlara ilişkin detaylar...

Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Davanın sanıklarından Samiul Basir'in 18 yaşındaki mağdur kızı 12 Ekim'de diğer sanık Hridoy ile birlikte kaçırdığı bildirildi.

mağdurunun ailesi, onu Comilla'nın Araiora köyündeki bir eve götürdüklerini ve Basir'in kızlarına altı gün tecavüz ettiğini iddia etti.

17 Ekim'de sanık Basir, mağdur kıza evlenme sözü vererek yaşadığı yere yakın bir köy evine götürdü.

Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

Kızın ailesi de ilk başlarda bu evliliğe rıza gösterdiler. Ancak kızın ailesi kızlarını görmeye gittiğinde, Basir'in annesi Lipi Akter, kızı feci şekilde dövdü ve ailesinin yanında mağdur saçını kesti.

Daha sonra, kızın ailesi Basir, Hridoy, Lipi isimli sanıklara karşı bir dava açtı. Burichang karakolundan sorumlu memur Mozammel Haque yaşanan olayı doğruladı:

Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...

"Pazar günü erken saatlerde dört kişiyi tutukladık. Onları mahkemeye sunduktan sonra, kefalet başvuruları reddedildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler."

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Son Dakika: Köy evinde tecavüz dehşeti: 18 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kaçırdı...
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