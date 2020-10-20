Son dakika haberi: NATO'nun ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi! Yunanistan'dan S-300 hamlesi...

İKİ YÜZLÜ YAKLAŞIM

Güvenlik uzmanları, Yunanistan'ın planladığı test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi.

Bunu "ikiyüzlü bir yaklaşım" olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti.

Türkiye'nin geçerli ve hayati güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini tedarik ettiğini belirten uzmanlar, bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, bu konuda Türkiye aleyhinde konuşanların Yunanistan'ın faaliyetlerine karşı sessiz kalmasını da dikkat çekici olarak nitelendirdi.