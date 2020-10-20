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'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı getirildi

Yeni tip korona virüsün tüm dünyada ikinci dalgası başladı. Ülkeler bu kapsamda kendi tedbirlerini de uygulamaya koydu. Bu kapsamda de biz diz tedbir aldı. Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 22:28 ABONE OL
Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı getirildi

Tüm dünyada korona virüsün ikinci dalgası yaşanmaya başladı. Bu kapsamda bazı ülkeler kendi tedbirlerini yürürlüğe koydu. Ürdün'de de korona virüs tedbirleri başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı. Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi. Ürdün'de bugüne kadar Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.

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Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı getirildi
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