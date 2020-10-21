NATO ülkelerinin S-300 ikiyüzlülüğü

Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde gerginlik politikası izleyen, istikşafi görüşmelerinden kaçmak için bahaneler uyduran Yunanistan yeni oyun peşinde. Bu kez S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO atış alanında test etmek için harekete geçen Yunanistan'a NATO üyesi ülkelerin sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanları, Türkiye'nin ciddi hava ve füze tehdidi altında olduğuna dikkat çekiyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Meydanı'nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test edecek. Yunanistan'ın, sistemi modernize ederek S-400 sisteminin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Güvenlik uzmanları, Yunanistan'ın planladığı test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi. Bunu ikiyüzlü bir yaklaşım olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti. Uzmanlar, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı. ANKARA