Prens’e ABD’de Kaşıkçı davası

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için ABD'de dava açtı. Cengiz ve Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi Platformu'nun dava dilekçesinde, "Cinayet, Prens Selman'ın emriyle gerçekleştirilmiştir. Davalılar, Kaşıkçı'nın ABD'deki eylemlerini çıkarlarına karşı bir varoluş tehdidi olarak görmüş, bu davanın konusu çirkin eylemleri kurmuşlardır." AA