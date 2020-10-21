Son dakika: Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davasında sanığın cezası belli oldu!

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Barış Aslan ise "Olay anından ve olay sonrasından bilgim yok. Ben sadece işimi yaptım. Hangi şoför patronunun çantasını taşımıyor? Benim çantadaki silahtan haberim yoktur" diye konuştu.

Tutuklu sanık Damirov ise son sözü sorulduğunda diyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

16 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gozal Damirov'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren heyet, cezayı önce 18 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın sabıkasız geçmişini ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.