Son dakika haberi | Ermenistan askerleri, Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.