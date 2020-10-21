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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Ermenistan askerleri, Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

Son dakika haberi | askerleri, ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

Son dakika haberi: ordusu 'ın işgal ettiği toprakları bir bir geri alıyor. 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları geri almak üzer başlatılan operasyonlarda Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan 'ndan yapılan son dakika açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte cephe hattında son durum...

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:36 Son Güncelleme: 21.10.2020 11:41 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

Son dakika haberi: ordusunun, Dağlık Karabağ'da Eremnistan işgalinde bulunan toprakları geri almak üzere başlattığı operasyonlarda 25'inci gününe girilirken, Azerbaycan 'ndan yapılan açıklamada, 'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi | Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi | Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

ERMENİ GÜÇLERİNE AİT TABUR YERLE BİR

'ndan yapılan açıklamada, 'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Son dakika haberi | Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

ERMENİSTAN TERTER'İ HEDEF ALDI, AZERBAYCAN ANINDA KARŞILIK VERDİ

'ın da sabah saatlerinde Terter şehri ve çevre bölgelerine saldırı düzenlendiğini duyuran , Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik gece ve gündüz yaptığı topçu ateşi görüntülerini paylaştı.

Son dakika haberi | Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...

CEBRAİL'DE BİR KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

, işgalinden kurtarılan Cebrayıl Rayonu'daki Çereken köyünü de ele geçirdi. Azerbaycan işgalden kurtulan Çereken köyüne ait yeni görüntü yayınladı.

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Son dakika haberi | Ermenistan askerleri, Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı! Ermeni taburu yerle bir...
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