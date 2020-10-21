Ülkeler gıda stokluyor

Toplam vaka sayısı 40 milyon 657 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 123 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. 30 milyon 361 bin kişi sağlığına kavuştu.: 700 milyon insan halen aç ve bu durum salgınla daha da kötüleşti.Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi nedeniyle ülkelerin gıda stoklamaya başladığı bildiriliyor. Bloomberg'e göre, stratejik besin maddelerini stoklayanlar arasında Mısır, Tayvan ve Çin öne çıkıyor.: Avrupa'nın en sert kısıtlamaları yürürlükte. Yasaklar 6 hafta geçerli olacak.587 kişi daha öldü.Brezilya'da 271, Meksika'da 171, Kolombiya'da 132 ve Peru'da 61 kişi daha öldü.İlk havalimanı test uygulaması başlıyor.Moskova Belediye Başkanı, kitlesel aşılamanın aralık-ocak aylarından itibaren başlayacağını duyurdu.Filyasyon çalışmaları için birçok kent ordudan yardım istedi. Temaslıların takibi sağlanamıyor.