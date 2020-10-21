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Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'da Konsolosluğu önünde isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. 3 binden fazla kişinin Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:38 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:59 ABONE OL
Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11'i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYNI ANDA...

Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti.

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Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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