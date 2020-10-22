ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Sudan Başbakanı Hamduk görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Yapılan ortak telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracaklarına yönelik açıklamasını ele aldı.

"İKİLİ İLİŞKİLERDE MUAZZAM BİR ADIMDIR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, "Pompeo ve Hamduk, Başkan Donald Trump'ın Sudan'ın 'Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarılması yönelik adım atacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Bu, ikili ilişkilerde muazzam bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun, görüşmede Hamduk'un İsrail ile ilişkileri geliştirme yönünde attığı adımlarını kutladığı ve Sudan'ın demokratik geçiş sürecine ABD'nin desteğinin devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

TRUMP'IN 335 MİLYON DOLAR ŞARTI

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve salı günü itibarıyla yatırıldığını bildirmişti.

ABD'NİN KARA LİSTEYE ALDIĞI SUDAN 27 YILDIR AMBARGO VE YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" dahil ettiği Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs'ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti. ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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