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'den Rus ajanlara yaptırımı

Avrupa Birliği (), iki Rus ajanına ve İstihbarat Servisi () birimine suçundan yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Ayrıca AB, Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:11 Son Güncelleme: 22.10.2020 22:40 ABONE OL
AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı

Avrupa Birliği'nden (AB), Rusya'ya yeni yaptırım kararı geldi. AB, siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle iki Rus ajanına ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) birimine yaptırım uygulama kararı aldı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

AB Konseyi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlularına yaptırım uygulanacağını açıklandı. Buna göre, siber saldırıda yer aldıkları gerekçesiyle Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ile GRU Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları donduruldu ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

GRU'nun siber saldırıdan sorumlu biriminin de mal varlıkları donduruldu. Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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AB'den Rus ajanlara siber saldırı yaptırımı
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