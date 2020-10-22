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'da ve genel seçimler askıya alındı

'da meclis kurulunda yeni bir karar alındı. Ülkede ve parlamento seçimlerinin anayasal reformlardan sonra yapılması için karar verildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:59 Son Güncelleme: 22.10.2020 23:06 ABONE OL
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler askıya alındı

Kırgızistan'da Meclis genel kurulunda seçimlerle ilgili yeni bir karar verildi. Ülkede, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihinin ertelenmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi.

'1 HAZİRAN 2021'E KADAR SEÇİM TARİHİ İLAN EDİLMELİ'

Mevcut 6 siyasi partinin desteğini alan yasa tasarısı, anayasal reformların yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 2021'e kadar parlamento seçim tarihinin ilan edilmesini öngörüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenen Başbakan Sadır Caparov'un, meclis tarafından kabul edilen söz konusu yasayı ülkedeki mevcut toplumsal ve siyasi durumu göz önünde bulundurarak onayladığı bildirildi.

20 ARALIK OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan genel seçim sonuçlarını iptal etmesinin ardından anayasanın öngördüğü süre içinde yeni seçim tarihini 20 Aralık olarak ilan etmişti.

Ülkede 5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayları sırasında cezaevinden çıkarılan Milliyetçi Ata Yurt Partisi eski milletvekili Caparov, başbakan ve cumhurbaşkanının istifa etmesinin ardından bu görevleri üstlenmişti.

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Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler askıya alındı
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