Son Dakika: Corona virüsü belirtileri olağandışı olabilir! Ani kafa karışıklığı ve deliryum…

Corona virüsü belirtileri, genellikle ateşi, öksürük ve eklem ağrısı olarak tanımlansa da, vücudun birçok noktasını etkileyen bu hastalık oldukça geniş bir belirti yelpazesine sahip. Hafıza kaybından ani kafa karışıklığı ve hatta deliryuma kadar birçok farklı belirtiye neden olabiliyor. Aşağıda, corona virüsün olağan dışı belirtileri yer almaktadır.

SON DAKİKA: CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ OLAĞANDIŞI OLABİLİR!

Corona virüs belirtileri ile igili her yeni çalışmada farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici tıp ve bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner corona virüsü belirtileri ile ilgili açıklama yaparak, "İnsanları nasıl hasta ettiği hakkında artık daha fazla şey biliyoruz" dedi.