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’taki akaryakıt pazarı saldırısında en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Suriye’nin kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeimim'deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:38 Son Güncelleme: 23.10.2020 22:39 ABONE OL
Cerablus’taki akaryakıt pazarı saldırısında en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Suriye'nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeimim'deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Cerablus’taki akaryakıt pazarı saldırısında en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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