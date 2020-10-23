Fransa’da Müslümanlar korku içinde

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda aktivist, Macron'un Müslümanlara karşı topyekûn savaş açmasını sert bir şekilde eleştirerek Müslümanların can güvenliğini tehlikeye attığını dile getiriyor. Paris'te 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin, öğrencilerine Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra şüpheli bir şekilde öldürülmesinin ardından polisin Müslümanlara yönelik baskıları sürüyor. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ikisinin 14 ve 15 yaşlarında olduğu belirtildi ve çocuklar hakkında "terör ve cinayete yardım, suç ortaklığından" soruşturma açılacağı duyuruldu. İki çocuğun para karşılığında katile, öğretmeni gösterdiği açıklandı.Fransa'da polisin camilere yaptığı baskınların yanı sıra, yabancı kökenli vatandaşlara yönelik şiddet de artıyor. Charleville Meziers semtinde yaşayan Hatice Bayezıt ve Sevim Kocatürk isimli iki Türk genç kız da trafik kontrolü sırasında polis şiddetine maruz kaldı.