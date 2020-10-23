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bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

dünyada 2.dalgayı yaşatırken ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744’e ulaşırken, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 994 bin 442’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 187 bin 231’e ulaştı. İşte dünyadaki koronavirüse ilişkin son güncel rakamlar...

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:55 ABONE OL
Koronavirüs bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

Dünyayı kasıp kavuran salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 661 bin 651 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 228 bin 281'e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüs bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 332 bin 634 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 962'ye ulaştığı bildirildi.

-Dünya genelinde olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 650 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 957 olarak rapor edildi.

-Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 990 bin 270 ulaşırken can kaybı ise 29 bin 636 olarak açıklandı.

-Peru'da toplam vaka sayısı 879 bin 876 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 984 olduğu rapor edildi.

Koronavirüs bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam 1 milyon 90 bin 521, virüs kaynaklı 34 bin 521 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.

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Koronavirüs bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744
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