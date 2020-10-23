Koronavirüs bilançosu belli oldu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 332 bin 634 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 962'ye ulaştığı bildirildi.

-Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 650 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 957 olarak rapor edildi.

-Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 990 bin 270 ulaşırken can kaybı ise 29 bin 636 olarak açıklandı.

-Peru'da toplam vaka sayısı 879 bin 876 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 984 olduğu rapor edildi.