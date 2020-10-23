Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü

Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla 'ı görüştü

ABD Mike Pompeo'nun, ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek, 'daki çatışmaları ele aldığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 23.10.2020 21:32 ABONE OL
Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Ortagus, Pompeo'nun her iki tarafa da devam eden çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo, ayrıca taraflara Helsinki Nihai Senedi ilkelerine dayanarak güç kullanmama, toprak bütünlüğü ve eşitlik ilkeleri kapsamında çatışmalara çözüm bulmak için AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları himayesinde müzakerelere girmelerinin önemini vurguladı."

ARKADAŞINA GÖNDER
Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA