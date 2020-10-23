Son Dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bir başka virüs baş gösterdi! Rusya ve Kazakistan'dan gelmiş olabilir

Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ikinci dalga ile boğuşuyor. Hastanelerdeki ve yoğun bakımdaki hasta sayısı hızla arttığı için Hollanda, virüsün ikinci dalgasından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Covid-19'dan muzdarip hastalar şu anda yoğun bakım ünitelerinde neredeyse her iki yataktan birini dolduruyor. Cuma günü, sınır boyunca bazı eyaletlerdeki hastanelerin Hollandalı hastaları kabul etmeyi teklif ettiği komşu Almanya'ya nakledilmesi planlanıyor. Hollanda, tüm restoranların kapatılmasını da içeren tedbirlerle 13 Ekim'de kısmi bir kısıtlama uygulamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken, farklı bir virüsten kaynaklanan üç yeni vaka tespit edildi!
SON DAKİKA: KORONAVİRÜS EDENİYLE HASTANELERDE KRİZ!
Hollanda'da son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması sonucu hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları Almanya'daki hastanelere naklediliyor. Almere kentindeki Flevo Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan koronavirüs hastalarının, Cuma günü, ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürülmesi kararlaştırıldı.
Sis yüzünden kalkışı geciken ambulans helikopterin, Almanya'dan döndükten sonra yakıt ikmali yaparak, yeni bir hasta daha nakledeceği belirtildi. Hollandalı yetkililer, helikopterle günde 10 yoğun bakım hastasını Almanya'ya nakletmeyi planlıyor.
Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi (LCPS) Başkanı Ernst Kuipers, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını söyledi.
Hastaları Almanya'ya nakletmek dışında çok az seçenekleri bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkili, aksi halde hastanelerin kapısını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.
KUŞ GRİBİ BAŞ GÖSTERDİ
Ülkenin iki kuş gribi vakasını doğrulamasının ardından, Hollanda'daki çiftçilere tüm kuşları kümes hayvanı çiftliklerinde tutmaları emredildi. Perşembe günü Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'na göre, Utrecht eyaletinde bulunan altı kuğudan ikisinde kuş gribi çıktı. Aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de virüsle enfekte olduğundan şüphelenildi.
Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için çiftçilerden hayvanlarını kümes hayvanı çiftliklerinde tutmalarını istedi.
Bakanlık uzmanları, virüsün Hollanda'ya büyük olasılıkla Rusya veya Kazakistan'dan göç eden kuşlar aracılığıyla geldiğini düşünüyor. Kuş gribi, 2018'de ülkenin çiftliklerinde 30.000'den fazla kuşu yok etti.
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