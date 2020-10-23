Son Dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bir başka virüs baş gösterdi! Rusya ve Kazakistan'dan gelmiş olabilir

Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ikinci dalga ile boğuşuyor. Hastanelerdeki ve yoğun bakımdaki hasta sayısı hızla arttığı için Hollanda, virüsün ikinci dalgasından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Covid-19'dan muzdarip hastalar şu anda yoğun bakım ünitelerinde neredeyse her iki yataktan birini dolduruyor. Cuma günü, sınır boyunca bazı eyaletlerdeki hastanelerin Hollandalı hastaları kabul etmeyi teklif ettiği komşu Almanya'ya nakledilmesi planlanıyor. Hollanda, tüm restoranların kapatılmasını da içeren tedbirlerle 13 Ekim'de kısmi bir kısıtlama uygulamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken, farklı bir virüsten kaynaklanan üç yeni vaka tespit edildi!

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS EDENİYLE HASTANELERDE KRİZ!

Hollanda'da son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması sonucu hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları Almanya'daki hastanelere naklediliyor. Almere kentindeki Flevo Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan koronavirüs hastalarının, Cuma günü, ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürülmesi kararlaştırıldı.