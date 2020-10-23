Son dakika haberi | Coronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Covid-19 tedavisinde onay alan ilk ilaç oldu

Son dakika haberi: Dünya genlinde 40 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu coronavirüs salgını ile ilgili flaş gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, coronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilaca onay verdi. Böylece, coronavirüs tedavisinde FDA onayı alan ilk ilaç Remdesivir oldu. İşte son dakika haberin detayları...