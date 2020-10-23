Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Ermeni askerler itiraf etti! PKK'lı teröristler kışlada...

Son dakika haberi | Ermeni askerler itiraf etti! PKK'lı teröristler kışlada...

'ın 'da Ermeni işgalindeki topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ordusuna mensup bir askerden çarpıcı itiraflar geldi. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Ermeni asker kışlada PKK'lı teröristlerin olduğuna dikkat çekti. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:30 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermeni askerler itiraf etti! PKK'lı teröristler kışlada...

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

PKK'LI TERÖRİSTLER KIŞLADA...

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Son dakika: Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerler 'Karabağ Azerbaycan' dedi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Ermeni askerler itiraf etti! PKK'lı teröristler kışlada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA