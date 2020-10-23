Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Bolsonaro ve Pazuello hastaneden maskesiz şekilde canlı yayın yaptı. Yayın sırasında Pazuello, Bolsonaro'nun Çin aşısı konusundaki kararını kararın reddetmesi üzerine, "Bu kadar basit. Biri emreder, diğeri itaat eder" ifadelerini kullandı. Bolsonaro daha sonra elini Bakan Pazuello'nun omzuna koyarak, korona virüsü bir kez daha ciddiye almadığını gösterdi.

