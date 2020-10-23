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Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Bakanı'nın yanına giderken...

Brazilya’dan gelen bu son dakika görüntüler ülke genelinde tepkiye neden oldu. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro Perşembe günü COVID-19'a yakalanan Bakanı General Eduardo Pazuello'yu ziyaret etti ve ilaçları arasında yer alan klorokin yardımıyla hastalığın daha hızlı iyileştiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Covid-19 yakalanan Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello’yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etmesi tepki topladı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 23.10.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Brezilya'da ile mücadelede çok sık dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayında COVID-19 hastalığından kurtulan Devlet Başkanı'nın sosyal medyada yayınladığı bir videoda görülen Devlet Başkanı ve Bakanı maske takmadan sohbet ediyor ve şakalaşıyor.

Koronavirüsün ciddiyetini umursamayan ve Brezilya'daki valiler ve belediye başkanlarının tecrit tedbirlerine karşı çıkan Bolsonaro, toplantıda sıtma ilacı klorokininin erken kullanımını savundu.

Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Brezilya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgını ciddiye almamayı sürdürüyor. Bolsonaro, Covid-19 yakalanan Bakanı Eduardo Pazuello'yu maskesiz şekilde hastanede ziyaret etti. Ziyaret Pazuello'nun Çin'den 46 milyon doz Covid-19 aşısı olan "CoronaVac" satın alma niyetini açıklaması ve Bolsonaro'nun buna izin vermemesinin ardından geldi.

Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Bolsonaro ve Pazuello hastaneden maskesiz şekilde canlı yayın yaptı. Yayın sırasında Pazuello, Bolsonaro'nun Çin aşısı konusundaki kararını kararın reddetmesi üzerine, "Bu kadar basit. Biri emreder, diğeri itaat eder" ifadelerini kullandı. Bolsonaro daha sonra elini Bakan Pazuello'nun omzuna koyarak, korona virüsü bir kez daha ciddiye almadığını gösterdi.

Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Pazuello'ya geçtiğimiz Salı günü ateş ve baş ağrısı şikayetlerinin ardından Covid-19 tanısı konulmuştu. Bolsonara ve eşinin yanı sıra şu ana kadar 23 sandalyeli kabinenin yarısı Covid-19'a yakalandı.

Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...

Brezilya'da toplam vaka sayısı 5 milyon 303 bin 520'ye, toplam can kaybı ise 155 bin 500'e ulaştı. Brezilya, dünya genelinde salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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Son dakika: O ülkenin Devlet Başkanı'ndan tepki toplayan hareket! Sağlık Bakanı'nın yanına giderken...
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