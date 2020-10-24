Son Dakika Haberleri - 15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar!

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Son Dakika Haberleri - 15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hakkında dikkat çeken karar!

Eski okul müfettişinin öğrencisi ile cinsil ilişkiye girdiğine ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Geçmişte bir okulda müfettişlik yaptığı sırada 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan bir hapiste sadece bir hafta kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ülke çapında büyük tepki toplayan olayın ardından hostesin avukatı açıklama yaptı. İşte, sapık hostes ve eski okul müfettişi hakkındaki son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 07:32 Son Güncelleme: 24.10.2020 07:34 ABONE OL
Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

İddiaya göre, Kuzey Sidney'deki North Ryde'de yaşayan Melissa Nosti, 2010'da denetleme memuru olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle cinsel birliktelik yaşadı. 33 yaşındaki zanlı geçen hafta suçunu kabul ettikten sonra altı ay şartlı tahliye olmaksızın 18 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak sonrasında kefaletle serbest bırakıldı. davası olmasına rağmen kefalet seçeneğinin olması ülkedeki avukatlar tarafından tepki ile karşılandı.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Daha önce olarak çalışan ve 15 yaşında bir erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşayan kadın, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Avustralya'nın Sydney kentinden Melissa Nosti, 2010 yılında müfettiş olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle beraber olmuştu.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Avukatı, aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin düşük olduğunu savunarak kefalet başvurusu yaparak şunları söyledi: "Bu olaydan sonra bir çalışma geçmişi var. Havayolu sektöründe olarak çalıştı".

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Avukatın talebi bir doktor değerlendirmesinden sonra geldi. Değerlendirme Nosti'nin aynı suçu tekrar işlemeyeceği yönündeydi.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Hakim Susan Horan, kurbanın olaydan nasıl etkilendiğine ilişkin verdiği ifadenin de Nosti'nin kefaletle salınmasında 'ikna edici' olduğunu söyledi.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Nosti'nin ayrıca kurbanın yanına yaklaşması da yasaklandı. Sadece onun değil, şirketteki 16 yaştan küçük herhangi birisinin yanına yaklaşması yasaklandı.

Son Dakika: 15 yaşında öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu... Sapık hostes hakkında flaş haber!

Nosti, Burwood Yerel Mahkemesi'nde görülen davaya Silverwater Kadınlar Hapishanesi'nden video konferans yoluyla katıldı.

Nosti'nin temyiz duruşması yıl sonuna doğru görülecek.

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Son Dakika Haberleri - 15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar!
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