3 Kasım’dan önce son düello

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya geldi. NBC'deki tartışmaya karşılıklı hakaretler damga vurdu. Tartışmada koronavirüs ve göçmenler konuları öne çıktı. Trump "Joe, Rusya'dan 3.5 milyon dolar aldı bense tek kuruş almadım" ifadesini kullandı. Biden rakibini ırkçılıkla suçlayınca Trump, "Lincoln'den sonra siyahilere en çok yardım eden başkan benim" dedi. Trump, Biden'a "sen yolsuz bir politikacısın" dedi.