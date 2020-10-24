Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

Heyecanla beklenen pandemi sonrası ilk efsanevi derbilerden biri olan Barcelona Real Madird maçı başladı! Bu akşamın El Classicosu Barcelona Real Madrid maçı canlı izlemek için çok sayıda futbol sever, maçın yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Peki, El Classico Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı izlenebiliyor mu? İşte, müsabaka hakkında merak edilenler...
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat 17:00'de başladı. Mücadele Misli.com'dan şifresiz ve D-Smart platformlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Konuk ekip Real Madrid ise La Liga'da çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid geçtiğimiz hafta Barnebau'da Cadiz'i konuk ettiği maçta şok bir mağlubiyet aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shaktar Donetsk'i konuk eden Real Madrid sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu
İLK 11'LER;
Barcelona: Neto; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu, Messi
Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr
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