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Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico maçı canlı izle

maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. Dünyanın efsanevi derbileri arasında yer alan Barcelona Real Madrid saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusu, milyonlarca sever için merak konusu oldu. Bu akşamki müsabakanın başlamasıyla, Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusu gündem oldu. Bu başlık altında, bu akşamın el-Classico’su hakkında tüm merak edilenler yer alıyor…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:11 Son Güncelleme: 24.10.2020 17:12 ABONE OL
Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

Heyecanla beklenen pandemi sonrası ilk efsanevi derbilerden biri olan Barcelona Real Madird maçı başladı! Bu akşamın El Classicosu maçı canlı izlemek için çok sayıda sever, maçın yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Peki, El Classico Barcelona Real Madrid maçı şifresiz canlı izlenebiliyor mu? İşte, müsabaka hakkında merak edilenler...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat 17:00'de başladı. Mücadele Misli.com'dan şifresiz ve D-Smart platformlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

Konuk ekip Real Madrid ise La Liga'da çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid geçtiğimiz hafta Barnebau'da Cadiz'i konuk ettiği maçta şok bir mağlubiyet aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shaktar Donetsk'i konuk eden Real Madrid sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu

Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

İLK 11'LER;

Barcelona: Neto; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu, Messi

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

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Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

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Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle

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Barcelona Real Madird maçı hangi kanalda? El Classico Barcelona Real Madrid maçı canlı izle
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