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Deryan: "İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler"

Abdullatif Deryan, İslam Peygamberi'ne yönelik hakaretlerin Müslüman alemine karşı saldırganlığı körükleyeceğini belirtti. Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, 'da 'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:41 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:43 ABONE OL
Lübnan Müftüsü Deryan: İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu, inançlara ve değerlere yönelik hakaretlerin özgürlük sayılamayacağını belirten Deryan, "İslam Peygamberi'ne hakaret etmek tüm Müslüman alemine karşı saldırganlığı körükler." ifadesini kullandı.

"Ülkelerindeki özgürlüğü istismar eden bazı kişiler İslam Peygamberi'ne yönelik zaman zaman saldırgan ifadeler kullanıyor ve bu durum da tüm dünyadaki Müslümanları inciterek provake ediyor." diyen Deryan, yetkililerden bu tarz olaylara müdahale etmesini istedi.

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Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma yarattı. Macron son olarak yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler"
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