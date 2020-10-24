Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle Başbakanı Binyamin ’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 18. haftasında da devam etti. İsrail’de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 23:39 ABONE OL
Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi

"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Tel Aviv'deki Rabin Meydanı ve Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları da "Yolsuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz" ve "Artık Git" yazılı pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs'te 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail'de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA