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Son dakika haberi | ordusu zafere yürüyor! Ermeni güçlerin iletişim hatları ele geçirildi

ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:18 Son Güncelleme: 24.10.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu zafere yürüyor! Ermeni güçlerin iletişim hatları ele geçirildi

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

GERİ ÇEKİLİYORLAR

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu zafere yürüyor! Ermeni güçlerin iletişim hatları ele geçirildi
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