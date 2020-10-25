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’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepkiler artarak devam ediyor. Kuveyt, Cezayir, Libya, Yemen ve İslam İşbirliği Teşkilatı Fransa'yı kınarken Fas ve Katar'da Fransız ürünleri boykot ediliyor. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirirken İslam İşbirliği Teşkilatı, "Hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesi kabul edilemez" açıklaması yaptı.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam karşıtı Macron hakkında gerçekleri söylemesini hazmedemeyen Fransa, Türkiye'deki büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı.
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Fransa’ya tepkiler çığ gibi büyüyor
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