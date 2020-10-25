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haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr. Fauci aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında bulundu. aşısının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa ABD'de sene sonundan önce uygulanabileceğini ifade eden Dr. Fauci, aşı yapılacak kişilerin belirli önceliklere göre değerlendireleceğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı corona aşısı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...

DHA'nın aktardığı bilgisine göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bilim danışmanı Dr. Fauci, aşısının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarını bulabileceğini belirtti. BBC'ye telefonferans yöntemiyle konuşan Dr. Anthony Fauci, aşının salgın tedbirlerinin yerini tutmayacağını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: ABD HÜKÜMETİ BİLİM DANIŞMANI AŞI İÇİN TARİH VERDİ!

ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.

Son dakika haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı corona aşısı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...

ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC'den Andrew Marr'a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi.

Son dakika haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı corona aşısı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...

Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.

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Son dakika haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı corona aşısı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...
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