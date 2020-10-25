Son dakika haberi: ABD hükümeti bilim danışmanı corona aşısı için tarih verdi! Belirli önceliklere göre uygulanacak...

ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC'den Andrew Marr'a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi.