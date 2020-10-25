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Son dakika haberi... -'dan Karabağ için kirli plan

Son dakika haberi... ve terör örgütü , işbirliğini işgal altındaki topraklarına taşımayı surdürürken; ve 'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 20:59 Son Güncelleme: 25.10.2020 21:00 ABONE OL
Son dakika haberi... Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya ve 'tan getirilen 'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi.

Son dakika haberi... Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER

Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu 'lı teröristlere askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından 'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Son dakika haberi... Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan askeri Albert Mikaelyan, 'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

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Son dakika haberi... Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan
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