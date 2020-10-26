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Başbakanı 'den son dakika açıklaması: Durum dramatik

Başbakanı Angela , ülkesiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Merkel, salgınında durumun oldukça dramatik olduğunu belirterek, “Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:09 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:27 ABONE OL
Almanya Başbakanı Merkel'den son dakika açıklaması: Durum dramatik

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM EDERSE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE AŞIRI YÜKLEME OLABİLİR"

Açıklamada, "Durum tehdit edici. Önlemler yeterli değil, artış durdurulmalı. Durum oldukça dinamik ve dramatik. Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli" dedi.

Enfeksiyon sayısının her hafta iki katına çıktığını belirten Merkel, Almanya'da riskli bölge sayısının 272'e yükselmesinin durumu anlatmaya yeterli olduğunu söyledi. Merkel salgında yaşanılan artışın yeniden bir kapatılma tehlikesi oluşturduğunu belirtilerek, salgında yavaşlama olmazsa sağlıkçıların enfeksiyon zincirini takip etmekte zorlanacaklarını ifade etti.

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Almanya Başbakanı Merkel'den son dakika açıklaması: Durum dramatik
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