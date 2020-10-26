Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan polis baskınına kınama

Ülkedeki 6 büyük Müslüman derneğinin temsil edildiği KRM'in sözcüsü Burhan Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, Mevlana Camisi'ne baskında polisin ölçüsüz tutumundan dehşete düştüklerini belirtti.

Kesici, "Müslümanlar sabah namazı kılındığı sırada camiye giren polisler tarafından rahatsız edildi. Bu davranış tarzı tüm hassasiyetten ve saygıdan uzaktır." açıklamasını yaptı.

Hassasiyetten uzak bu davranışın, polislerin botlarla ibadet yapılan yerlere girmelerinde de görüldüğünü aktaran Kesici, bağış kutusunun dernek yetkilerince anahtarla açma teklifine karşın polis tarafından kırıldığını, ayrıca polis köpekleriyle caminin bulunduğu binaya girildiğini anımsattı.

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı da olan Kesici, Mevlana Cami derneğinin yönetimine yönelik asılsız iddialar göz önünde bulundurulduğunda polisin davranışının orantısız ve eziyet verici olduğunu ifade ederek, polisin bu davranışının ilgili makamlar tarafından aydınlatılmasını istedi.

"BU BASKIN TOPLUM İÇİNDE MÜSLÜMAN KARŞITI IRKÇILIĞI KÖRÜKLÜYOR"

Kesici, 6 yıl önce Mevlana Camisi'nin kundaklandığını ve bu olayın hala aydınlatılmadığını vurgulayarak, "11 Ağustos 2014'te Mevlana Camisi'ne yönelik yapılan büyük saldırının ardından polisin soruşturma yapmak için benzer şekilde yüksek bir çaba sarf etmesini beklerdik." ifadesini kullandı.

Camilerin özel olarak korunması gereken yerler olduğunu vurgulayan Kesici, şunları kaydetti:

"Bu polis baskını Müslümanlar'ı kamuoyu nezdinde karalıyor, suçluyor ve toplum içinde Müslüman karşıtı ırkçılığı körüklüyor. Almanya'da inancımıza ve ibadethanelerimize saygı bekliyoruz."

GEÇEN HAFTA SABAH NAMAZINDA CAMİYE POLİS BASKINI DÜZENLENMİŞTİ

Berlin Başsavcılığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören küçük işletmelere yapılan maddi yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle 5 işletmede ve bir camide arama yapma kararı almıştı.

Geçen hafta çarşamba günü Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına ve sabah namazı kılındığı sırada Müslümanlar'ın rahatsız edilmesine cami yönetimi ve Müslümanlar tepki göstermişti.