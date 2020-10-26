İslam’ı hedef alan Fransa’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı resmi binaların cephelerine yansıtılmasına İslam dünyasından tepkiler sürüyor. Mısır'da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, saldırıyı 'İslam'ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber'e (S.A.V) karşı maksatlı bir saldırıyla kaos yaratma çabasını planlı bir kampanya' diye niteledi. Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) de Fransa'nın İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti. Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi, ülkenin tüm devlet kurumlarından Macron'un ifadelerini kınaması, diplomatik, siyasi ve ekonomik adımlarla cevap verilmesini istedi.Gazze'deki Evkaf Bakanlığı ise İslam ülkelerine çağrı yaparak Fransız hükümetine karşı açık bir tavır takınılmasını istedi. Birçok ülkede de Fransız mallarına karşı boykot çağrıları yükseliyor. Ancak dünya genelinde Müslüman toplumlar, İslam'ı hedef alan ve Müslümanlar üzerinde baskı yaratan Fransa'ya tepki gösterirken Suudi Arabistan destek çıktı. Macron'un 'İslam'ın yapılandırılması gerekiyor' açıklamalarını destekleyen Suudi merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed el-İsa, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya" çağırdı.